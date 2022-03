Festival de Printemps – Nicolas Noel Quintet Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière Catégories d’évènement: Ouville-la-Rivière

Seine-Maritime

Festival de Printemps – Nicolas Noel Quintet Ouville-la-Rivière, 13 mai 2022, Ouville-la-Rivière. Festival de Printemps – Nicolas Noel Quintet Ouville-la-Rivière

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Ouville-la-Rivière Seine-Maritime Ouville-la-Rivière Seine-Maritime Le festival de la communauté de communes Terroir de Caux est de retour du 13 au 15 mai pour fêter le printemps en musique !

Au programme ce vendredi 13 mai à 20h30 le Nicolas Noel Quintet (Diana Texaud au chant, Sebastien souchois saxes, Cedric Vincent batterie, Bertrand couloume contrebasse Nicolas Noel au piano RDV à la Salle des fêtes d’Ouville la rivière. Le festival de la communauté de communes Terroir de Caux est de retour du 13 au 15 mai pour fêter le printemps en musique !

Au programme ce vendredi 13 mai à 20h30 le Nicolas Noel Quintet (Diana Texaud au chant, Sebastien souchois saxes, Cedric… +33 2 35 85 46 69 http://www.terroirdecaux.fr/ Le festival de la communauté de communes Terroir de Caux est de retour du 13 au 15 mai pour fêter le printemps en musique !

Au programme ce vendredi 13 mai à 20h30 le Nicolas Noel Quintet (Diana Texaud au chant, Sebastien souchois saxes, Cedric Vincent batterie, Bertrand couloume contrebasse Nicolas Noel au piano RDV à la Salle des fêtes d’Ouville la rivière. Ouville-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de Tourisme Terroir de Caux Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Ouville-la-Rivière, Seine-Maritime Autres Lieu Ouville-la-Rivière Adresse Ville Ouville-la-Rivière lieuville Ouville-la-Rivière Departement Seine-Maritime

Festival de Printemps – Nicolas Noel Quintet Ouville-la-Rivière 2022-05-13 was last modified: by Festival de Printemps – Nicolas Noel Quintet Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière 13 mai 2022 Ouville-la-Rivière seine-maritime

Ouville-la-Rivière Seine-Maritime