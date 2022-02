Festival de printemps Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Fabrice Colombel, sculpteur fondeur, sera l’invité d’honneur et présentera bon nombre de ses sculptures en bronze !

Il sera entouré d’une cinquantaine d’artisans d’art (céramistes, sculpteurs sur bois, pierre, graveurs…) et de peintres confirmés. Les enfants auront aussi leur surface d’exposition.

En semaine sur réservation pour les scolaires ou les groupes.

