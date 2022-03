Festival de Printemps – Le Caveau de la Huchette Val-de-Scie, 14 mai 2022, Val-de-Scie.

Festival de Printemps – Le Caveau de la Huchette Rue Georges Pompidou Auffay Val-de-Scie

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 Rue Georges Pompidou Auffay

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie

Le festival de la communauté de communes Terroir de Caux est de retour du 13 au 15 mai pour fêter le printemps en musique !

Au programme ce vendredi 13 mai à 20h30 le Caveau de la Huchette !

Avec DANY DORIZ (vibraphone ) MICHEL PASTRE (sax ténor) GILDA SOLVE (vocal) JEFF HOFFMAN (guitare/vocal)

PATRICE GALAS (orgue Hammond) DIDIER DORISE (batterie)

Pour une soirée festive, jazz, blues, swing !

DANY DORIZ au vibraphone, Lionel Hampton le considérait comme son fils spirituel, Dany Doriz est le seul à avoir partagé la scène avec lui, jouant en duo sur le même vibraphone, avec le Big Band de Lionel Hampton. Il a cotoyé sur scène les plus prestigieux musiciens : Stephane Grappelli, Claude Bolling, Clark Terry, Sacha Distel, Rhoda Scott, Marcel Azzola, Scott Hamilton, Duffy Jackson, Christian Morin, avec Manu Dibango une amitié de toujours.

DIDIER DORISE à la batterie est le fils de Dany Doriz l’emblèmatique vibraphoniste, dirigeant du Caveau de la Huchette : le jazz, il est tombé dedans étant enfant, et a été choisi par les prestigieux Kenny Clark et Dante Agostini pour illustrer leur méthode de batterie. Batteur de big band, il accompagne depuis de nombreuses années tout le gratin du jazz mondial.

GILDA SOLVE – américaine, née à San Francisco, est une vraie chanteuse de jazz, dans la lignée de Liza Minelli et des grandes meneuses de revues de Broadway. Son punch, sa technique vocale, sa présence sur scène, son charme aussi bien dans les standards glamour que dans les rythmes les plus soutenus, toutes ces qualités classent Gilda Solve au plus haut niveau.

JEFF HOFFMAN – américain d’origine né à Chicago – il a la passion du Blues. Il voyage beaucoup (Brésil, New-York, toute l’Europe) et il s’est fixé à Paris. Il a partagé la scène avec Lucky Peterson, Luther Allison, il est maintenant le guitariste des groupes de Dany Doriz. Les tubes de Chuck Berry , mais aussi des grands standards de la chanson Française (Comme « Douce France » ou « la belle vie ») son registre est large et toujours plein de fougue.

PATRICE GALAS

Dany Doriz le surnomme « la Rolls des pianistes. » Il sera à l’orgue Hammond. Il sait tout jouer avec talent, il a le sens des harmonies, la finesse d’un orfèvre pour ciseler les arrangements : sa carrière d’accompagnateur est impressionnante (Marc Fosset, Coluche, Lavilliers, Manu Dibango, Dizzye Gillespie, Stan Geltz , il est le pianiste du Big Band de Dany Doriz.

De la fougue du Blues, au swing glamour, vous allez avoir envie de danser !

RDV à la Salle des fêtes d’Auffay à Val-de-Scie.

Rue Georges Pompidou Auffay Val-de-Scie

