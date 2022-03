Festival de Printemps – Fanfare Couche Tard ! Luneray, 15 mai 2022, Luneray.

Festival de Printemps – Fanfare Couche Tard ! Luneray

2022-05-15 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-15

Luneray Seine-Maritime Luneray

Le festival de la communauté de communes Terroir de Caux est de retour du 13 au 15 mai pour fêter le printemps en musique !

Retrouvez-nous pour un final en fanfare le dimanche 15 mai dès 10h30 en déambulation dans le marché de Luneray !

La fanfare Couche-Tard vous entraînera dans un songe éveillé peuplé de rires, de danses et d‘humour !

Nourri par les multiples influences qui le composent, le groupe a développé un style personnel et pourtant fédérateur : des rythmiques solides et dansantes côtoient ainsi des thèmes musicaux variés et évocateurs. Un florilège d’émotions puisant sa source tant sur le Vieux Continent qu’à l’orée de contrées lointaines, réelles ou imaginaires… Après 11 ans sur les routes, plus de 350 dates en Europe, en Inde, en Afrique du Sud et au Maroc, la Fanfare Couche-Tard a repris le chemin des studios pour enregistrer son 4ème opus qui a vu le jour en 2021.

Avec Florian Valloo : saxophone soprano / Jean-Baptiste Juszczack : saxophone alto / Nathanaël Bianconi : accordéon / Alexandre Rabin : sousaphone / Robin Veyssière : davul.

Rendez-vous sur le marché de Luneray !

Luneray

