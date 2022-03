Festival de Printemps : Concert de Maxence, aniamtions et ateliers Deauville, 20 mars 2022, Deauville.

En 2022, le Printemps le Printemps fait sa mue et célèbre le jour de la saison éponyme son renouveau : nouvelle identité visuelle, nouveaux codes coloriels, nouveaux espaces, nouveaux services, nouveaux concepts… Ce grand changement sera dévoilé dans tous les magasins de l’enseigne à travers la France le week-end des 19 et 20 mars. Au programme : un grand Festival de Printemps mêlant musique live, happenings, animations et ateliers pour toute la famille…

Pour le Printemps Deauville, ce renouveau sera célébré le dimanche 20 mars avec un concert de Maxence, youtubeur, auteur-compositeur-interprète, au salon des Ambassadeurs du Casino Barrière Deauville à 15h, et de nombreuses animations et ateliers proposés au sein et aux abords du magasin.

+33 2 14 67 41 00 https://www.printempsfrance.com/

