FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT & CAFÉ : ELIZABETH KENNY (LUTH) Saint-Juire-Champgillon, samedi 20 avril 2024.

Festival de Printemps des Arts Florissants, concert pour explorer la musique baroque sacrée avec les artistes des Arts Florissants, dans le cadre exceptionnel des Eglises du Sud-Vendée.

CONCERT & CAFÉ AVEC LES ARTISTES

La luthiste britannique Elizabeth Kenny, qui compte parmi les plus grandes interprètes actuelles de cet instrument, aura carte blanche pour composer un programme consacré aux pièces pour luth dans la musique italienne du XVIIe siècle. En plus de collaborations prestigieuses avec des ensembles tels que Les Arts Florissants et l’Orchestra of the Age of Enlightenment, l’artiste a exploré le répertoire de Purcell, Lawes et Dowland dans des enregistrements salués par la critique, et fondé son ensemble Theatre of the Ayre.

Placement libre assis

Durée : 30 minutes .

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20

Église

Saint-Juire-Champgillon 85210 Vendée Pays de la Loire

