Festival de Poupet 2023 THEATRE DE VERDURE. Un spectacle à la date du 2023-07-05 à 19:30 (2023-06-30 au ). Tarif : 63.5 à 63.5 euros.

NEBRASKALe groupe parisien, porté par un duo féminin, partage ses influences cold wave british et rock US énergique ou planant qui donnent naissance à des mélodies entêtantes. Le tout mêle des inspirations des années 80 avec une sonorité résolument moderne. BLANKASSAvec plus de 30 ans de scène, Blankass est toujours aussi rock et propose un style qui emprunte au folk, à la musique celtique et à la chanson française. Avec leur gouaille, le groupe du Berry est toujours généreux sur scène et embarque sans difficulté le public dans une fête joyeuse. LOUISE ATTAQUELes 25 ans du groupe fêtés dignement avec 6 concerts en une seule journée en avril 2022 à l’Elysée-Montrmarte ont réveillé les envies des Louise Attaque de repartir sur les routes. Le plaisir de retrouver la scène et le public ensemble se conjugue à la sortie d’un nouvel album le 4 novembre dernier. Sûr que les Festivaliers de Poupet ne vont pas manquer l’Invitation à les retrouver au théâtre de verdure. Festival Poupet

THEATRE DE VERDURE ST MALO DU BOIS Base de plein air Poupet Vende

