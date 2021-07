Landivisiau Le Vallon,Kerivoal Finistère, Landivisiau Festival de poésie Moi les mots Le Vallon,Kerivoal Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

10 ans déjà que la Ville de Landivisiau, terre d’origine du poète breton Xavier Grall, a initié le Festival de poésie Moi les Mots ! Qui aurait pensé que cette belle fête de la parole poétique réunirait désormais plus de 10.000 personnes à chaque édition ? Au programme cette année encore, des rendez-vous en direction de tous les publics : rencontres quotidiennes avec des poètes, des illustrateurs, lectures, spectacles (slam, chanson française, humour, lectures théâtralisées), expositions, ateliers d’écriture et ateliers de créations artistiques, journée professionnelle… Comme pour chaque édition, une attention toute particulière est portée aux plus jeunes avec un important programme d’actions en direction des scolaires, de la maternelle au lycée, mais aussi en direction des personnes éloignées de l’offre culturelle, avec des partenariats toujours plus riches faisant du Festival un vivier de souvenirs communs : jeunes adultes handicapés, maisons de retraite, jeunes déscolarisés ou hospitalisés, aire d’accueil des gens du voyage. Une belle façon de découvrir la richesse de la poésie contemporaine et de créer de beaux moments de partage, comme une parenthèse lumineuse à l’entrée de l’hiver.

Entrée libre

2021-11-17 to 2021-11-21

