FESTIVAL DE POÉSIE LES MOTS DU VENT 3ÈME EDITION Fontjoncouse, vendredi 5 juillet 2024.

FESTIVAL DE POÉSIE LES MOTS DU VENT 3ÈME EDITION Fontjoncouse Aude

Festival de poésie Les Mots du vent, destiné à tous les publics et dont l’objectif est de rapprocher de la lecture, des métiers du livre, de la poésie. L’occasion pour le public de découvrir la richesse patrimoniale du village. Récitals donnés dans l’église romane. Scènes ouvertes.

Du 5 au 7 Juillet

11h à 20h Marché des éditeurs et auteurs.

Editions Phloème, l’Appeau Strophe, Rosa Canina, Méridianes, Levant, N&B, La Maison de la Poésie Jean Joubert, La Société des Poètes Français (Aude et Hérault), participation de la librairie les arts de lire, Abbaye de Lagrasse, La Source place Aurélie Salel- Fontjjoncouse.

10h30 Atelier d’écriture de Marcel Camill ( sur inscription) Chez Thibault, Domaine du Couchalou

11h Gaston Couté, l’insurrection poétique poétique » par M. Daraquy Bruno au Lavoir.

12h Verre de l’amitié, Place Aurélie Salel

13h Repas en poésie, restitution des atelier d’écriture Place Aurélie Salel

15h Tarot poétique avec Guilhelm Fabre, au lavoir.

16h Atelier d’écriture haïku avec Anne-Claire Bosha (sur inscription

17h Poètes et éditeurs: Présentation d’ouvrage.

19h Repas en poésie Place Aurélie Salel

20h Nuit du Slam (poètes et performers) et scènes ouvertes slam, place Aurélie Salel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05

Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie

L'événement FESTIVAL DE POÉSIE LES MOTS DU VENT 3ÈME EDITION Fontjoncouse a été mis à jour le 2024-03-07