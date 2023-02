Festival de poésie « La Houle des Mots » Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Festival de poésie « La Houle des Mots », 28 juillet 2023, Saint-Jacut-de-la-Mer . Festival de poésie « La Houle des Mots » Saint-Jacut-de-la-Mer Cotes-d’Armor

2023-07-28 – 2023-07-30 Saint-Jacut-de-la-Mer

Cotes-d’Armor 5ème édition du festival « La Houle des Mots, un village en poésie » Organisé par l’association Presqu’île en poésie. http://presquileenpoesie.org/ Saint-Jacut-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Autres Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer Adresse Saint-Jacut-de-la-Mer Cotes-d'Armor Ville Saint-Jacut-de-la-Mer lieuville Saint-Jacut-de-la-Mer Departement Cotes-d'Armor

Festival de poésie « La Houle des Mots » 2023-07-28 was last modified: by Festival de poésie « La Houle des Mots » Saint-Jacut-de-la-Mer 28 juillet 2023 Côtes-d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer, Côtes d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer Cotes-d'Armor