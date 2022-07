Festival de poésie « La Houle des Mots » Saint-Jacut-de-la-Mer, 29 juillet 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Festival de poésie « La Houle des Mots »

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor

2022-07-29 – 2022-07-31

Saint-Jacut-de-la-Mer

Côtes d’Armor

5ème édition du festival « La Houle des Mots, un village en poésie » sur le thème « Archipels ».

Avec lectures, films, expositions, conférences, concerts, elle explorera les archipels ou comment relier les solitudes d’un point de vue géographique, humain et culturel. Un thème nécessaire pour se relier les uns aux autres après cette longue période d’isolement.

Jeudi 28 Juillet

Vernissage des expositions : déambulation à partir de 16h30 au départ de l’abbaye, salle de l’arbre, puis accès libre vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Hervé Jézéquel, photographies « Surtsey, récit d’une île inhabitée ». L’abbaye, salle de l’arbre

Guisto Pilan, peintures « Paysage de la presqu’île ». Jardin de la maison des Roches, rue des Haas

Jean Hervoche, photographies « L’archipel des Orcadiens ». Galerie l’Art Récréation

Vendredi 29 juillet

Annonce du festival sur le marché par le crieur et le tricycle décoré.

10h Café bouquin, terrasse de l’Abbaye

14h Ouverture du festival, Salle de l’Arbre Abbaye

Conférence de Jean Sanquer, « Archipel éphémère : osmose de trois pensées »

15h Poètes des îles : Louisette Montagne, Pervenche Mahé, Christine Saint Geours, Guy Prigent, Jean Claude Touzeil. Les Haas

16h Conférence de Catherine Bizien (directrice du centre régional d’archéologie d’Alet) « Archéologie de l’archipel des Ebihens. Les Haas

17h Histoire des cailloux et autres îlots de la baie, Jacqueline Baringo, Alain Lemoine. Les Haas

18h Inauguration du Festival en présence des partenaires et des poètes invités, avec la fanfare de Saint-Jacut. Les Haas

Samedi 30 juillet

9h30 Table ronde « Archipels ou comment relier les solitudes », avec Alexis Gloaguen et Guy Prigent, modérée par Yves Simon. Les Haas.

11h Rencontre entre Stéphanie Noirard (professeure des langues minoritaires à l’université de Poitiers) et le photographe Jean Hervoche « D’îles en exil, escales en poésie écossaise ». Galerie l’Art Récréation

14h Conférence par Vanessa Doutreleau « Surtsey récit d’une île inhabitée ». L’abbaye, salle de l’arbre

15h15 Lectures par Anooradha Rughoonundun « Le corps des vieux ». Les Haas

16h Lectures par Catherine Urien « Aux îles d’outremer de Tristan Corbière ». Les Haas

16h45 Lectures par Gérard Le Gouic « Poème de l’île et du sel ». Les Haas

18h15 Place de Landouar, Harpe et Slam Pascale Pauchet et Nen Terrien

21h Concert de Sébastien Schuller, piano solo et musique électronique, « Introspection », nouvel album. Salle de l’Arbre à l’Abbaye. Billetterie accessible depuis le site presquileenpoesie.org

Dimanche 31 juillet

9h30 Poètes des îles, lectures par Jean Albert Guénégan, Colline Hoarau, Annie Coll, Christine Saint Geours, Michèle Pettazzoni. Les Haas

10h45 Projection du documentaire « 20 ans à Molène, jamais molénais », avec Véronique Pondaven, réalisatrice. L’abbaye, salle de l’arbre.

14h Lectures par Gérard Le Gouic « Poème de l’île et du sel ». Les Haas

14h45 Lectures par Catherine Urien « Une île dans la mer Noire ou l’exil d’Ovide ». Les Haas

15h30 Lectures par Anooradha Rughoonundun, « Canne à sel ». Les Haas

16h15 Lectures par Alexis Gloaguen « Archipels en terre ». Les Haas

17h Restitution de l’atelier de mise en voix conduit par Fabienne Rocaboy. Les Haas

18h Clôture du festival avec la fanfare de Saint-Jacut. Les Haas

Organisé par l’association Presqu’île en poésie.

http://presquileenpoesie.org/

5ème édition du festival « La Houle des Mots, un village en poésie » sur le thème « Archipels ».

Avec lectures, films, expositions, conférences, concerts, elle explorera les archipels ou comment relier les solitudes d’un point de vue géographique, humain et culturel. Un thème nécessaire pour se relier les uns aux autres après cette longue période d’isolement.

Jeudi 28 Juillet

Vernissage des expositions : déambulation à partir de 16h30 au départ de l’abbaye, salle de l’arbre, puis accès libre vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Hervé Jézéquel, photographies « Surtsey, récit d’une île inhabitée ». L’abbaye, salle de l’arbre

Guisto Pilan, peintures « Paysage de la presqu’île ». Jardin de la maison des Roches, rue des Haas

Jean Hervoche, photographies « L’archipel des Orcadiens ». Galerie l’Art Récréation

Vendredi 29 juillet

Annonce du festival sur le marché par le crieur et le tricycle décoré.

10h Café bouquin, terrasse de l’Abbaye

14h Ouverture du festival, Salle de l’Arbre Abbaye

Conférence de Jean Sanquer, « Archipel éphémère : osmose de trois pensées »

15h Poètes des îles : Louisette Montagne, Pervenche Mahé, Christine Saint Geours, Guy Prigent, Jean Claude Touzeil. Les Haas

16h Conférence de Catherine Bizien (directrice du centre régional d’archéologie d’Alet) « Archéologie de l’archipel des Ebihens. Les Haas

17h Histoire des cailloux et autres îlots de la baie, Jacqueline Baringo, Alain Lemoine. Les Haas

18h Inauguration du Festival en présence des partenaires et des poètes invités, avec la fanfare de Saint-Jacut. Les Haas

Samedi 30 juillet

9h30 Table ronde « Archipels ou comment relier les solitudes », avec Alexis Gloaguen et Guy Prigent, modérée par Yves Simon. Les Haas.

11h Rencontre entre Stéphanie Noirard (professeure des langues minoritaires à l’université de Poitiers) et le photographe Jean Hervoche « D’îles en exil, escales en poésie écossaise ». Galerie l’Art Récréation

14h Conférence par Vanessa Doutreleau « Surtsey récit d’une île inhabitée ». L’abbaye, salle de l’arbre

15h15 Lectures par Anooradha Rughoonundun « Le corps des vieux ». Les Haas

16h Lectures par Catherine Urien « Aux îles d’outremer de Tristan Corbière ». Les Haas

16h45 Lectures par Gérard Le Gouic « Poème de l’île et du sel ». Les Haas

18h15 Place de Landouar, Harpe et Slam Pascale Pauchet et Nen Terrien

21h Concert de Sébastien Schuller, piano solo et musique électronique, « Introspection », nouvel album. Salle de l’Arbre à l’Abbaye. Billetterie accessible depuis le site presquileenpoesie.org

Dimanche 31 juillet

9h30 Poètes des îles, lectures par Jean Albert Guénégan, Colline Hoarau, Annie Coll, Christine Saint Geours, Michèle Pettazzoni. Les Haas

10h45 Projection du documentaire « 20 ans à Molène, jamais molénais », avec Véronique Pondaven, réalisatrice. L’abbaye, salle de l’arbre.

14h Lectures par Gérard Le Gouic « Poème de l’île et du sel ». Les Haas

14h45 Lectures par Catherine Urien « Une île dans la mer Noire ou l’exil d’Ovide ». Les Haas

15h30 Lectures par Anooradha Rughoonundun, « Canne à sel ». Les Haas

16h15 Lectures par Alexis Gloaguen « Archipels en terre ». Les Haas

17h Restitution de l’atelier de mise en voix conduit par Fabienne Rocaboy. Les Haas

18h Clôture du festival avec la fanfare de Saint-Jacut. Les Haas

Organisé par l’association Presqu’île en poésie.

Saint-Jacut-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-30 par