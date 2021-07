Festival de poésie à la Grange-aux-Belles Place Robert Desnos, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h à 20h

gratuit

Le 10 juillet, le quartier de la Grange-aux-Belles se transforme en lieu d’expérimentation et création poétique

Le festival est précédé du 6 au 9 juillet d’ateliers d’écriture poétique :

► Avec Shane Haddad :

https://quefaire.paris.fr/118992/workshop-poesie-avec-shane-haddad

► Avec Aurélie Foglia :

https://quefaire.paris.fr/118989/workshop-poesie-avec-aurelie-foglia

► Avec Pierre Vinclair :

https://quefaire.paris.fr/118801/workshop-poesie-avec-pierre-vinclair

► Avec Séverine Daucourt :

https://quefaire.paris.fr/118787/workshop-poesie-avec-severine-daucourt

Inscriptions aux ateliers par mail (gratuit) : lespetitspoetes@crl10.net

_________________

LE FESTIVAL :

☼ Lectures, performances poétiques et restitution des workshops sur scène

☼ Accueil de poètes, musiciens, slameurs

☼ Ateliers famille avec des auteurs jeunesse “PARTIR EN LIVRE”

☼ Bibliothèque Hors les Murs avec L.I.R.E et la Bibliothèque François Villon (libraires – vente de livres – buvette)

☼ Dédicaces

☼ En présence des poète·sses et auteur·ices : Aurélie Foglia, Séverine Daucourt, Shane Haddad, Pierre Vinclair.

Invité·es : les poètes et poétesses Fatima Daas, Christophe Manon, Michel Peteau, Armelle Pioline, Maud Thiria

☼ et les auteur·ices jeunesse : Ioana Castigyanis, Isabelle Pandazopoulos, Pénélope.

_________________

PROGRAMME :

► PERFORMANCES / SCÈNE CENTRALE (Place Robert Desnos, Paris 10ème)

◊ Suivies de dédicaces des ouvrages des auteurs ◊

16h ~ Performance d’ouverture avec Ngamb’art et le groupe de Shane haddad

16h20 ~ “Poésie et peinture : écrire contre l’articide”, par Aurélie Foglia

Un dialogue s’est noué entre deux gestes, écrire et peindre. Le « grand-monde » des arbres revient s’y déployer sur la page en regard des toiles. Ce qui s’engage, c’est une réflexion sur la main et sa manière : main qui « caresse les arbres », qui éprouve directement le contact de la matière, du temps et des

16h40 ~ “Restitution du Workshop d’Aurélie Foglia

17h00 ~ Lecture-dédicace – Fatima Daas

« A 25 ans, Fatima Daas s’impose comme la révélation de la rentrée 2020 avec une autofiction qui pulse comme un rap ou une incantation, où la narratrice oscille entre l’intérieur et l’extérieur, sa famille d’origine algérienne et la France, sa sexualité et l’islam, jusqu’à trouver sa juste place. C’est-à-dire s’autoriser à ne pas choisir » – Les Inrockuptibles

17h20 ~ Hommage à Hampaté Bâ – Performance poétique contée.

Par Stéphane Boulanger, Association L.I.R.E, Le livre pour l’insertion et le refus de l’exclusion.

A l’occasion des 120 ans d’Amadou Hampâté Bâ et des 30 ans de son grand départ, scénarisation poétique de l’adaptation d’un conte recueilli et partagé par ce grand poète mort en 1991.

17h40 ~ Restitution du Workshop de Pierre Vinclair

18h ~ « L’amour du Rhône » – Pierre Vinclair

“Une descente, tantôt apaisée et tantôt furieuse, le long du Rhône, depuis le lac Léman jusqu’à la Méditerranée”

18h20 ~ « Brèche Première » – Maud Thiria

Long poème à la lueur prophétique lu d’un seul souffle autour d’images projetées, Brèche première englobe l’homme, au plus profond de ses cellules, l’univers au plus loin de sa galaxie et la Terre dans ses failles et ses désastres.

18h40 ~ Restitution du Workshop de Séverine Daucourt

19h ~ Lecture-performance poétique – Christophe Manon

A l’issue de sa lecture, Christophe Manon dédicacera « Vie & opinions de Gottfried Gröll »

19h30 ~ Performance poétique de clôture – Séverine Daucourt et les musiciens Armelle Pioline et Michel Peteau

Entre mélancolie inquiète et exaspération sociale, il s’agit bien d’un manifeste, qui se distancie du discours politique en étant porté par une poésie féministe et adressée.

► ATELIERS AUTRICES JEUNESSE (Place Robert Desnos, Paris 10ème)

Inscriptions aux ateliers par mail (gratuit) : lespetitspoetes@crl10.net

◊ Suivies de dédicaces des ouvrages des auteurs ◊

16h, 17h et 18h – « Petits poètes-traducteurs » avec Ioana Castigyanis // Atelier de traduction libre de poèmes en espagnol

Durée : 45 min à 1h

Public : 1 atelier pour les enfants 9-10 ans / 1 atelier pour les enfants 11-12 ans / 1 atelier pour les enfants de 13 – 14 ans

16h et 16h30 – “Mythologie” (6 – 12 ans) – avec Isabelle Pandazopoulos

Durée : 30 min

Age : 6-12 ans

Dans cet atelier, il s’agira d’explorer la figure du héros, d’affronter les monstres, et d’aborder la question du mal, de la violence, de l’amour…. tels des parcours initiatiques qui aident à grandir et à penser

17h00 – « Écrire sur soi” (13-16 ans) – avec Isabelle Pandazopoulos

Durée de l’atelier : 40 min

Âge : 13 à 16 ans

Un atelier pour se mettre en mouvement, écouter l’autre en soi, les autres autour de soi, en écho et dans la singularité de chaque voix.

16h, 17h et 18h – “Poèmes en langue des signes pour tous » avec Pénélope

Durée : 30 min

Âge : 5 à 10 ans

Pour passer un moment agréable et créatif, apprendre en douceur les gestes pour le dire…

A l’issue de chaque atelier de 30 minutes, Pénélope dédicacera « Des mains pour dire je t’aime », « Amour… Rouge », « Colombe blanche » aux éditions des Grandes Personnes.

► Une performance avec A Toi Théâtre autour de Camus

► Bibliothèque Hors les Murs avec L.I.R.E

► Libraires – don de « chèques Lire »

► Buvette, boissons, gâteaux, banane plantain

_________________

Tous les détails de chaque intervention ici :

https://openagenda.com/workshop-festival-poesie-grange-aux-belles-atelier-jeunesse-avec-penelope?lang=fr&fbclid=IwAR00qXOEVHg0HitTyJ76n8YJRHvLVh_fbVPcB88bvvUHvuHDYIy9ONNSKRs

________________

Un événement CRL10 en partenariat avec :

« Le Quatre-Un », collectif de poètes contemporains – La Bibliothèque François Villon, Paris 10è – L’association L.I.R.E – La Librairie Carino, Paris 10ème – Le Lycée Colbert – Le Collège Grange aux Belles – L’association Ngamb’art – L’Association A Toi Théâtre – L’Association Magab – L’Association Comeonson – Les bénévoles et les familles du quartier ainsi que du centre d’animation

Un événement qui s’inscrit dans le cadre de : PARTIR EN LIVRE, du Centre National du Livre (Ministère de la Culture), « ICI et AILLEURS », porté par la FRMJC- IDF avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France (D.R.A.C, Région Ile de France) et avec avec le soutien de la Ville de Paris via la DJS, Direction de la Jeunese et des Sports et la D.A.C, Direction des Affaires Culturelles, de la CAF de Paris, ainsi que la Mairie du 10ème Arrondissement de Paris.

Contact :Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 01 42 03 40 78 information-gab@asso-crl10.net http://www.crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10/ 0614091748 lespetitspoetes@crl10.net

CRL10