**Festival Tempo Piano Classique** Musique classique Festival accueillant la nouvelle génération des grands artistes avec cette année : * Récital Jonathan Fournel (piano) vainqueur au concours Reine Élisabeth de Belgique 2021 * Trio avec Romain David (piano) directeur artistique du festival Tempo, Lola Descours (basson) 1er prix Tchaikovsky Competition, Philippe Giorgi (hautbois) hautbois solo opéra de Paris * texto-concert avec Anne Le Bozec (piano) plusieurs 1er prix au CNSMDP et Marie Laure Garnier (soprano) révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique 2021. * Récit-récital avec Aline Piboule (piano) et Pascal Quignard écrivain (lauréat du prix Goncourt) * concert – brunch : Récital avec les artistes autour de Poulenc, Du Falla et Schubert **Organisateur :** _A_ssociation Arts & Balises _Phone_ [+33 6 11 43 76 15](tel:+33611437615) [festival-tempo-piano-classique.e-monsite.com](http://festival-tempo-piano-classique.e-monsite.com/)/ Place Boston Ancienne Criée 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T19:00:00

