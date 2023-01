Festival de photographie : Parcours 17 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival de photographie : Parcours 17 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au mardi 28 février 2023 :

. gratuit

Participez en tant que Volontaires de Paris à une mission exceptionnelle Rendez-vous annuel depuis 2016 entre les membres du Collectif et le public, le festival de street photography est l’occasion de valoriser la photo de rue.

Participez à valoriser ce beau festival de photographie dans le 17e. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 25 rue Lantiez 75017 Paris Contact : https://formulaires.paris.fr/formulaires/1985?deco=brand

Festival de street photographie

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Adresse 25 rue Lantiez Ville Paris lieuville Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Paris Departement Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival de photographie : Parcours 17 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 2023-02-04 was last modified: by Festival de photographie : Parcours 17 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 4 février 2023 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Paris Paris

Paris Paris