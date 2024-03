Festival de Pétanque Patrick Laur Réquista, mercredi 7 août 2024.

Organisé par la Pétanque Réquistanaise avec la participation de Philippe Suchaud et bien d’autres champions.

Mercredi 7

A partir de 15h Exhibition de pétanque. Une trentaine de triplette composées d’un jeune pétanqueur de l’Aveyron, d’un partenaire du Festival et d’un champion de Pétanque (Suchaud, Quintais, etc…).

Vers 18h, remise des récompenses avec vin d’honneur.

Jeudi 8

9h Concours en Triplette ouvert à tous, licenciés ou non.

Inscription obligatoire sur internet.

Toutes les infos complémentaires, infos d’inscriptions et affiches seront disponible à partir du 1° Mars sur le site de la Pétanque Réquistanaise à partir de ce lien http://www.petanquerequistanaise.fr/actualite-1570-festival-de-petanque-patrick-laur-2024.html 18 EUR.

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-08

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

