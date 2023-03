Festival de Pâques – Quatuor Arod Colmar Catégories d’Évènement: 68000

Colmar

Festival de Pâques – Quatuor Arod, 5 avril 2023, Colmar
1 Place Unterlinden Colmar 68000

2023-04-05 – 2023-04-05 Colmar

68000 EUR Musique de chambre

J. HAYDN Quatuor op.20 n°2

F. MENDELSSOHN Quatuor op.44 n°1

F. SCHUBERT Quintette en ut majeur D.956

Jordan Victoria violon I Alexandre Vu violon I Tanguy Parisot alto I Jérémy Gargarg violoncelle I Maxime Quennesson violoncelle Musique de chambre Colmar

