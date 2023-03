Festival de Pâques – OSM – Orchestre symphonique de Mulhouse #4 Colmar Colmar Catégories d’Évènement: 68000

Festival de Pâques – OSM – Orchestre symphonique de Mulhouse #4, 9 avril 2023, Colmar
place du 2 Février Colmar

2023-04-09 16:30:00 – 2023-04-09 18:00:00

Concert symphonique

F. MENDELSSOHN BARTHOLDY : Les Hébrides, ouverture

C. SAINT-SAËNS : Concerto n°1 pour violoncelle en la mineur op.33

R. SCHUMANN : Symphonie n°1 en si bémol majeur op.38 Le Printemps

Orchestre symphonique de Mulhouse OSM I Augustin Dumay direction I Stéphanie Huang

violoncelle

Orchestre symphonique de Mulhouse OSM I Augustin Dumay direction I Stéphanie Huang violoncelle

