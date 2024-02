Festival de Pâques de Colmar Colmar, vendredi 22 mars 2024.

Nous avons le plaisir de vous convier à une nouvelle édition du Festival de Pâques de Colmar.

Grands chefs d’orchestre et solistes internationaux, jeunes talents, Philharmonia de Prague, Orchestre et Chœur Philharmonique de Strasbourg, ensembles vocaux ou Quatuor Diotima sont nos invités pour servir un programme riche et contrasté qui nous fait voyager de la musique du XVIème à celle du XXIème siècle.

L’un des fils rouges de notre programmation est le piano avec trois grands concertos romantiques (Rachmaninov, Grieg et Brahms) interprétés par trois habitués des grandes scènes internationales: Anna Tsybuleva, François Dumont et Andrew von Oeyen associés aux chefs d’orchestre Emmanuel Villaume et Marc Coppey. On entendra aussi plusieurs récitals qui mettent à l’honneur cet instrument roi.

À l’occasion du centième anniversaire de la disparition de Gabriel Fauré, nous donnons son bouleversant Requiem, sous la direction de la cheffe ukrainienne Oksana Lyniv, offrant à la musique vocale une place de choix cette année, aux côtés des Métaboles de Léo Warynski, de l’ensemble Thélème et des chanteurs de l’Opéra Studio de l’Opéra national du Rhin.

Le hip-hop s’invite lors d’une rencontre inédite avec la musique baroque, à destination du jeune public et la pédagogie n’est pas absente à l’occasion de plusieurs masterclasses offertes au jeunes talents de Colmar et plus largement d’Alsace. Après le succès rencontré par la fête du violoncelle l’an dernier, nous organisons une grande Fête des cordes qui réunira plusieurs dizaines d’élèves et de professeurs des conservatoires de Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Saint-Louis.

Rayonnement international et ancrage régional se conjuguent au travers d’une programmation ouverte qui n’oublie pas l’importance de la transmission.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-04-03

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

