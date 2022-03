Festival de Pâques à Colmar : Small is beautiful Horbourg-Wihr Horbourg-Wihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-09 11:00:00 – 2022-04-09 12:15:00

Horbourg-Wihr Haut-Rhin Horbourg-Wihr EUR Mozart : Duo n°1 en sol majeur K. 423

Emmanuel Coppey violon • Arianna Smith alto

Haydn : Trio de Londres n°1 en do majeur Hob. IV: 1

Samuel Bricault flûte – Joe Christophe clarinette • Charles Comerford, basson

Mozart : Quatuor pour hautbois en fa majeur K. 370

