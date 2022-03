Festival de Pâques à Colmar : Nouveau monde 100ème anniversaire du Musée Bartholdi Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Festival de Pâques à Colmar : Nouveau monde 100ème anniversaire du Musée Bartholdi

2022-04-14 20:30:00 – 2022-04-14 22:30:00

Colmar Haut-Rhin

Marc Coppey violoncelle • Emmanuel Villaume direction Dvorák : Concerto pour violoncelle en si mineur op. 104

Dvorák : Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » en mi mineur op. 95 Prague Philharmonia (PKF)

