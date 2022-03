Festival de Pâques à Colmar : Histoires russes Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Colmar Haut-Rhin Colmar EUR Tchaïkovski : Sextuor à cordes en ré mineur « Souvenir de Florence » op. 70

Emmanuel Coppey violon • Anna Egholm violon • Paul Zientara alto • Arianna Smith alto • Marc Coppey violoncelle • •Arthur Heuel violoncelle

Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs en ut mineur op. 34

Nour Ayadi piano • Anna Egholm violon • Emmanuel Coppey violon • Arianna Smith alto • Arthur Heuel violoncelle

• Joë Christophe, clarinette

Prokofiev : Pierre et le Loup – Conte musical avec récitant

Emmanuel Coppey violon • Anna Egholm violon • Paul Zientara alto • Arthur Heuel violoncelle • Laurène Durantel contre- basse• Samuel Bricault flûte• Sidonie Millot hautbois • Joë Christophe clarinette • Romain Albert cor • Charles Comerford

