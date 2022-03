Festival de Pâques à Colmar : concert de clôture – Tout à une fin Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Festival de Pâques à Colmar : concert de clôture – Tout à une fin Colmar, 7 avril 2022, Colmar. Festival de Pâques à Colmar : concert de clôture – Tout à une fin Colmar

2022-04-07 20:30:00 – 2022-04-16 22:30:00

Colmar Haut-Rhin EUR Orchestre Philharmonique de Strasbourg (OPS)

Bertrand Chamayou piano • Aziz Shokhakimov direction

Prokofiev : Symphonie n° 1 en ré majeur « Symphonie classique » op. 25

Ravel : Concerto pour piano et orchestre en sol majeur

