du samedi 14 août 2021 au mercredi 18 août 2021 à Ortigueira | La Corogne

Vous êtes amoureux des terres celtes et aimeriez connaître une autre Espagne, celle des gaitas ? Vous êtes fan de musique folk celte ? Le **Festival de Ortigueira** est un festival gratuit de musique folk des régions de culture celtique (les six nations celtes, la Galice et les Asturies). Créé en 1978, il est organisé chaque été pendant 4 jours, la deuxième semaine de juillet dans la ville d’Ortigueira (région de La Corogne). A ne pas manquer le traditionnel défilé des groupes de cornemuse provenant de toutes les régions celtes, d’Ecosse jusqu’en Galice et Asturies, en passant par l’Irlande, l’île de Man, Pays de Galle et la Bretagne. Site web : [[http://www.festivaldeortigueira.com/](http://www.festivaldeortigueira.com/)](http://www.festivaldeortigueira.com/)

Rencontres musicales celtes, créées en 1978. Ortigueira | La Corogne 15330 Ortigueira, Province de La Corogne, Espagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T14:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T23:59:00

