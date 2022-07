Festival de musiques sacrées Alençon, 3 juillet 2022, Alençon.

Festival de musiques sacrées

51 Grande Rue Alençon Orne

2022-07-03 – 2022-08-28

Alençon

Orne

Concert

Du dimanche 03 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022

Du 3 juillet au 28 août, l’Association des Amis des Orgues d’Alençon (AAOA) et l’Association Jean de Bernières de Sées proposent la 14e édition du festival de musiques sacrées (et la 6e organisée conjointement).

Les concerts sont organisés tous les dimanches des mois de juillet et d’août à 17h en alternance entre la basilique d’Alençon et la cathédrale de Sées.

Une très belle programmation aura lieu sur Alençon :

3 juillet : jeunes talents de David Cassan : ce dernier viendra avec 3 de ses meilleurs élèves donner un grand concert répertoire et improvisation avec morceaux à 2 orgues ;

17 juillet : Quentin Guérillot qui revient rendre un hommage à Olivier Messiaen décédé il y a 30 ans ;

31 juillet : Camille Déruelle, de Paris, passionnée de musique romantique ;

14 août : Sarah Kim, de Paris également mais de nationalité australienne ;

28 août : Jean-Baptiste Robin, de la chapelle royale de Versailles et grand compositeur actuel, qui rendra un hommage à César Franck dont nous fêtons cette année le bicentenaire de sa naissance.

Bénéficiant du soutien de la Ville d’Alençon et de la Paroisse Notre-Dame au pays d’Alençon, les concerts que l’AAOA organise contribuent à la mise en valeur de la très belle Basilique d’Alençon et de son superbe grand-orgue reconstruit en 2016 par Jean Daldosso et dont la notoriété dépasse les limites de notre région. L’association milite également pour la restauration et l’entretien des autres orgues à tuyaux de la Ville.

Basilique Notre-Dame – Alençon

Entrée libre

Alençon

