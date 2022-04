Festival de Musiques Rive Gauche – Jazz au bunker Saint-Briac-sur-Mer, 25 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Festival de Musiques Rive Gauche – Jazz au bunker Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-25 18:00:00 – 2022-07-25

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Guillaume Saint-James Quartet nous embarque dans un voyage initiatique au coeur des racines de la musique afro-américaine.

Ragtime, Cakewalk, Blues et Gospel sont apparus en Europe au lendemain de la première guerre mondiale et symbolisent la naissance de l’une des formes d’expression les plus saisissante du XXe siècle.

Ce concert commenté rend un hommage vibrant aux musiciens afro-américains qui ont nourri l’esprit créatif d’artistes européens sensibles aux évolutions du monde.

Concert gratuit, organisé en partenariat avec la mairie de Saint-Briac.

En raison du lieu du concert, n’hésitez pas à ramener couvertures et transats, pour vous installer dans l’herbe, face à la vue magnifique qu’offre le jardin du Châtelet.

Lundi 25 juillet 2022 – 18h – Au dessus du parking du pont de Lancieux

orguesrivegauche@gmail.com +33 6 15 88 31 02 http://www.orguesrivegauche.com/

Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-23 par