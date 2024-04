Festival de musiques L’Oreille du Perche Love of life Mauves-sur-Huisne, dimanche 28 juillet 2024.

Festival de musiques L’Oreille du Perche Love of life Mauves-sur-Huisne Orne

Love of Life

Vincent Courtois

Jazz/Jack London (1876-1916)

Vincent Courtois, violoncelle et composition

Robin Fincker, saxophone

Daniel Erdmann, saxophone

Ce trio atypique entre en résonance avec l’œuvre singulière et émouvante de l’écrivain, militant socialiste, photographe, grand reporter natif d’Oakland : Jack London.

Vincent Courtois puise son inspiration dans l’histoire et la vie du romancier-nouvelliste américain, s’inspire des récits du chantre des grands espaces qui confronte l’homme à sa condition extrême.

Le boisé du violoncelle, le souffle de la clarinette et des ténors, les respirations, le grain et le frotté de l’archet, tout dans les couleurs et les essences des instruments évoque des chimères organologiques. On tend l’oreille, on entend des vielles à roues, de l’orgue, de la guitare électrique, de la cornemuse. La puissance évocatrice de ce trio emmène l’auditeur dans ces aventures, tantôt glacées et neigeuses, tantôt humides et insulaires. Love of Life est une histoire à écouter, un voyage à faire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 18:00:00

fin : 2024-07-28

Eglise Saint-Pierre

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie contact@ot-mortagneauperche.fr

