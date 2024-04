Festival de musiques L’Oreille du Perche Katerina Fotinaki Solo Mauves-sur-Huisne, samedi 27 juillet 2024.

Katerina Fotinaki Solo

Musique du monde Grèce/Elytis, Palamas, Blake…

Katerina Fotinaki, guitare, voix

L’univers musical de la compositrice et interprète Katerina Fotinaki s’inspire de la tradition musicale et poétique de son pays natal, la Grèce, lui apportant un éclairage unique à travers son imaginaire et sa personnalité envoûtante. Partenaire de scène de la grande Angélique Ionatos pendant onze ans, gagnante en 2006 du Concours National Grec de Composition et de Chanson, Katerina Fotinaki nous livre ici un répertoire unique. Guitare, voix, percussions, pédale de boucle… La multiplicité des supports et des modes de jeux est au service de l’expression. Convaincue que la poésie peut faire partie de la vie quotidienne, elle nous invite avec audace et humour à la suivre dans une danse inconnue autour des plus grands poètes grecs et anglophones : Palamas, Elytis, Solomos, Eliot, Blake ou Millay.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:30:00

fin : 2024-07-27

Eglise Saint-Pierre

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie contact@ot-mortagneauperche.fr

