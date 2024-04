Festival de musiques L’Oreille du Perche 3ème édition Mauves-sur-Huisne, jeudi 25 juillet 2024.

Festival de musiques L’Oreille du Perche 3ème édition Mauves-sur-Huisne Orne

La musique des mots

Nul ne peut nier la force que peut prendre un texte lorsqu’il est joué, chanté ou mis en musique, ni l’extraordinaire puissance créatrice générée par la parole, le texte ou le récit, sources d’inspiration de nombreuses écritures musicales depuis des siècles. Cet échange entre les mots et la musique, qu’il soit réel ou imaginaire, est le fil rouge de la troisième édition de L’Oreille du Perche qui ouvrira des fenêtres sur quatre univers musicaux riches d’émotions, tous inspirés par des textes, poèmes et récits d’ici ou d’ailleurs.

Programme

– Jeudi 25 juillet à 20h30 Eglise Saint-Ouen de Verrières

« Naïri », jazz/récits anonymes

Claude Tchamitchian, contrebasse, composition

Catherine Delaunay, clarinette

Pierrick Hardy, guitare

– Vendredi 26 juillet à 20h30 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Corubert

« Louise Jallu Solo », tango/Albert Londres

Louise Jallu, bandonéon

– Samedi 27 juillet à 20h30 Eglise Saint-Pierre de Mauves-sur-Huisne

« Katerina Fotinaki Solo », musique du monde Grèce/Elytis, Palamas, Blake…

Katerina Fotinaki, guitare, voix

– Dimanche 28 juillet à 18h Eglise Saint-Pierre de Mauves-sur-Huisne

« Love of life », jazz/Jack London (1876-1916)

Vincent Courtois, violoncelle et composition

Robin Fincker, saxophone

Daniel Erdmann, saxophone

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25

fin : 2024-07-28

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie contact@ot-mortagneauperche.fr

