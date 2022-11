Festival de musiques de Besancon Montfaucon Montfaucon Montfaucon Catégories d’évènement: 25660

25660 Montfaucon Fondé il y a seize ans par l’association Musiques en Perspectives, le Festival de Besançon-Montfaucon s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel de la Franche-Comté. Il propose à chacun de découvrir des musiques de toutes sortes en lien avec le patrimoine architectural et culturel du Grand Besançon Métropole, du Département du Doubs et de la région Bourgogne Franche-Comté et même jusqu’en Suisse! Depuis sa création, le festival souhaite familiariser le public avec la musique sur instruments d’époque ainsi que la mise en valeur du patrimoine musical en lien avec son contexte littéraire, architectural, artistique et culturel. Inscrit dans cette volonté d’accessibilité à tous les publics, le festival mène un travail pédagogique, notamment avec ceux présentant un handicap et le jeune public des différents collèges, lycées et écoles. Pour renseignements vous pouvez joindre le secrétariat par téléphone sur +33 (0) 3 81 83 48 91

Vous pouvez également écrire pour toutes sortes de renseignements à dir.festivalmontfaucon@gmail.com dir.festivalmontfaucon@gmail.com +33 3 81 83 48 91 http://www.festivaldemontfaucon.com/ Montfaucon

