FESTIVAL DE MUSIQUES BAROQUES CLASSIQUES « LES CLISSONNANTES » A CLISSON

2022-10-07 – 2022-10-09

Clisson 44190 La 3ème édition du festival de musique classique « Les ClisSonnantes » se tiendra du 7 au 9 octobre à l’Espace St Jacques à Clisson.

Cette année nous vous emmènerons à travers les XVIIe et XVIIIe siècles, de l’époque Baroque à l’époque Classique. Vous y retrouverez des formations ayant déjà participé aux éditions précédentes, ainsi que de nouveaux ensembles talentueux, qui interpréteront, Haendel, Mozart, Pergolèse, Albinoni, Vivaldi entre autres,

Un lien avec l’Espagne vous offrira un spectacle de flamenco classique avec la danseuse Helena Cueto accompagnée du guitariste Michel Grizard bien connu du public nantais,

En pré-festival, nous proposons quelques concerts « hors les murs » dans les communes voisines :

// le samedi 1er octobre – 20h30 à Gorges – nouvelle salle – Ensemble Les Cordes Sensibles

// le dimanche 2 octobre – 15h00 à Boussay – salle Les Orchidées – Trio des Estuaires

// le dimanche 2 octobre – 15h00 à Château Thébaud – salle du Bois Joli – Trio Mélusine

