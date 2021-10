Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Festival de Musique Sacrée de Lourdes Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Bloquez les dates sur vos agendas : le Festival de Musique Sacrée de Lourdes revient du 4 au 12 décembre 2021 ! > Samedi 4 décembre – 15h à la médiathèque de Lourdes :

Conférence de Jean-François Zygel “L’art du ciné-concert” > Dimanche 5 décembre – 16h au Palais des Congrès de Lourdes :

Ciné-concert de Jean-François Zygel, piano “Le Roi des rois, film de Cecil B. DeMille (1927) > Samedi 11 décembre – 20h30 au conservatoire Henri Duparc de Tarbes :

Concert de l’ensemble Caravansérail sous la direction de Bertrand Cuiller “Bach” > Dimanche 12 décembre – 16h en la Basilique de l’Immaculée Conception du Sanctuaire de Lourdes :

Concert de Noël par la Maîtrise de Toulouse sous la direction de Mark Opstad. Tarifs :

– 1 concert : 12 € – Etudiants et demandeurs d’emploi : 7€

– Pass “2 concerts au choix” : 19 €

– Pass “3 concerts” : 28 €

Le Festival de Musique Sacrée de Lourdes vous réserve un beau répertoire à écouter exceptionnellement cette année du 4 au 12 décembre 2021. +33 5 62 42 77 40 http://www.festivaldelourdes.fr/

