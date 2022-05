Festival de Musique Sacrée 32ème édition – Comme un vent du Nord

Festival de Musique Sacrée 32ème édition – Comme un vent du Nord, 15 août 2022, . Festival de Musique Sacrée 32ème édition – Comme un vent du Nord

2022-08-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-15 EUR Comme un vent du Nord (Chostakovitch, Tchaïkovski,…)

Orchestre de Chambre de la Drôme et d’Helsinki (Finlande) dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville