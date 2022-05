Festival de Musique Romantique : Trio Papadopoulos – Vay, 3 août 2022, .

Festival de Musique Romantique : Trio Papadopoulos – Vay

2022-08-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-03

14 EUR Marie-Claudine Papadopoulos : violon

Dimitri Papadopoulos : piano

et Alexandre Vay : violoncelle.

– Orpheus (transcription pour trio d’Orphée de Liszt), Camille Saint-Saëns (1835-1921)

– Trio n.2 en do mineur op.66, Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

– Trio n.2 en mi bémol majeur op. 100, Franz Schubert (1797-1828)

Concert suivi d’une dégustation vin et foie gras de la Maison Martegoute

Pour sa 9ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose un concert du Trio Papadopoulos – Vay pour de merveilleuses mélodies romantiques.(violon-piano-violoncelle) avec

