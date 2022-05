Festival de Musique Romantique : Trio “Architecture & Musique”, 5 août 2022, .

Festival de Musique Romantique : Trio “Architecture & Musique”

2022-08-05 18:00:00 – 2022-08-05

Trio “Architecture & Musique” :

Gilles Lefèvre, violon solo

Raymond Gratien, guitare

Laurent Hacquard, hautbois

Programme 2022 :

– Divertimento pour hautbois et cordes op.9, Bernhard-Henrik CRUSELL (1775-1838)

– Concerto pour guitare et orchestre op.36, Mauro GIULIANI (1781-1829)

– Souvenir de Florence op.70 Piotr-Illich TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

– Hommage à Rossini op.12, Giovanni PAGGI (1806-1887) pour hautbois et cordes (orchestration L.H.) (8 musiciens : 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, hautbois, guitare)

Concert suivi d’un repas sur la place de l’Oratoire – Auberge “Chez les filles”

Pour sa 8ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques pour hautbois, violon et guitare.

Le Trio “Architecture & Musique” vous interprétera des œuvres des plus grands compositeurs de l’époque romantique.

Trio “Architecture & Musique” :

Gilles Lefèvre, violon solo

Raymond Gratien, guitare

Laurent Hacquard, hautbois

Programme 2022 :

– Divertimento pour hautbois et cordes op.9, Bernhard-Henrik CRUSELL (1775-1838)

– Concerto pour guitare et orchestre op.36, Mauro GIULIANI (1781-1829)

– Souvenir de Florence op.70 Piotr-Illich TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

– Hommage à Rossini op.12, Giovanni PAGGI (1806-1887) pour hautbois et cordes (orchestration L.H.) (8 musiciens : 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, hautbois, guitare)

Concert suivi d’un repas sur la place de l’Oratoire – Auberge “Chez les filles”

© Jacqueline Molinié

dernière mise à jour : 2022-03-17 par