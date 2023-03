Festival de Musique Romantique : Paolo Rigutto au piano Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Festival de Musique Romantique : Paolo Rigutto au piano, 4 août 2023, Salviac

2023-08-04 18:00:00

Lot 14 EUR Œuvres de : Alkan, Brahms, Schumann, Liszt, Lassen, Strauss.

Concert suivi d’un repas Pour sa 10ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques.

Il reçoit Paolo Rigutto pour un récital de piano. ©institut Liszt

