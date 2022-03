Festival de Musique Romantique : Ismaël Margain au piano Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Festival de Musique Romantique : Ismaël Margain au piano Salviac, 1 août 2022, Salviac. Festival de Musique Romantique : Ismaël Margain au piano Salviac

2022-08-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-01 22:30:00 22:30:00

Salviac Lot Salviac EUR Impromptus de Chopin et Fauré Pour sa 9ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques.

Il reçoit Ismaël Margain pour un récital de piano . Impromptus de Chopin et Fauré ©Patrick Ernaux

Salviac

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Ville Salviac lieuville Salviac Departement Lot

Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac/

Festival de Musique Romantique : Ismaël Margain au piano Salviac 2022-08-01 was last modified: by Festival de Musique Romantique : Ismaël Margain au piano Salviac Salviac 1 août 2022 Lot Salviac

Salviac Lot