FESTIVAL DE MUSIQUE ROCK ET BLUES « PARÇAY MET LES WATTS »

FESTIVAL DE MUSIQUE ROCK ET BLUES « PARÇAY MET LES WATTS », 4 mars 2023, Parçay-Meslay

2023-03-04 18:30:00 – 2023-03-04 00:00:00

Indre-et-Loire Apéro – Concert de la Société musicale à 19h00 dans la Salle des fêtes, avec les groupes Lady Grinning Soul et The Black Reeds. Entré : 14€ /personne, comprenant une boisson et une assiette apéritive. UNIQUEMENT SUR RESERVATION au 06 60 02 53 10. Chèque à l’ordre de la Société musicale à remettre à Philippe Gasnier au 3 rue de l’Etain 37210 Parçay-Meslay Apéro – Concert de la Société musicale à 19h00 dans la Salle des fêtes, avec les groupes Lady Grinning Soul et The Black Reeds. https://www.parcay-meslay.fr/detail/festival-de-musique-rock-et-blues-parcay-met-les-watts.html La bandasoiffée

