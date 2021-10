Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Festival de musique – Onze Novembre Onze Bouge Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot Seine-Maritime Pour son 160ème anniversaire, la Musique municipale d’Yvetot propose 2 concerts festifs les 10 et 11 novembre prochains.

En co-organisation avec la Fée Sonore, le 10 novembre sera rock avec un final du groupe rouennais Joad. Le 11 novembre, sera proposée une orchestrale autour des musiques du monde. Pour son 160ème anniversaire, la Musique municipale d’Yvetot propose 2 concerts festifs les 10 et 11 novembre prochains.

