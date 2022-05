Festival de Musique Notre-Dame-de-Vie Chapelle Notre-Dame-de-Vie, 2 août 2022, Mougins.

Festival de Musique Notre-Dame-de-Vie

du mardi 2 août au vendredi 5 août à Chapelle Notre-Dame-de-Vie

Pour cette année 2022 la programmation du Festival de musique Notre-Dame-de-Vie promet, encore une fois, quatre soirées exceptionnelles dans l’écrin magique des jardins de la Chapelle : En ouverture, **le 02 août,** le festival accueillera le prestigieux **Quatuor Modigliani** composé d’Amaury Coeytaux, Loïc Rio aux violons, Laurent Marfaing à l’alto et François Kieffer au violoncelle. Formé en 2003, le Quatuor a acquis une place parmi les quatuors les plus demandés de notre époque. Les quatre musiciens nous interpréteront un programme* autour de Ravel et Schubert. **Le 03 août** ce sera **le pianiste Bertrand Chamayou,** lauréat de 4 Victoires de la musique classique. Doté d’un très vaste répertoire, impliqué dans la création contemporaine et oscillant d’un style à l’autre avec une facilité déconcertante, il impose aujourd’hui une assurance et une imagination saisissantes, ainsi qu’une remarquable cohérence dans son propos artistique. Bertrand Chamayou consacrera son récital* à Franz Liszt. **Le 04 août le pianiste** japonais **Mao Fujita.** Deuxième Prix du 16e Concours International Tchaïkovsky, Mao Fujita, à tout juste 23 ans, conjugue une technique incroyable à une grande dextérité et subjugue par son charisme et sa musicalité**.** Le jeune pianiste jouera* Chopin, Brahms, Liszt, ainsi que Clara et Robert Schumann. **Le 5 août,** le festival clôturera sa 9ème édition avec **l’immense violoniste Augustin DUMAY** digne héritier de la grande école française de violon (Ginette Neveu, Christian Ferras et Zino Francescatti). La critique internationale compare Augustin Dumay aux grands violonistes du XXe siècle, et souligne sa place particulière de « grand classique-styliste », confirmée par ses enregistrements incontournables pour Deutsche Grammophon. Il sera **accompagné au piano** par le non moins talentueux **Michel DALBERTO**, interprète magistral connu pour l’élégance et la finesse de son jeu. A leur programme* des sonates de Brahms, Beethoven et Strauss. **Tarifs :** **- 30€/20€** (réduit pour les demandeurs d’emploi, étudiants et enfants de moins de 12 ans sur présentation de justificatif) **- 100€ : pass pour les 4 concerts** **Points de vente :** – [mougins.fr](https://mougins.fr/sortir/billetterie/) – Scène 55 (55 chemein de Faissole – 06250 Mougins) – Sur place le soir des concerts **Parking et navettes gratuits :** Parking de l’école Les Cabrières (chemin de Campane -06250 Mougins) Première navette à 19h et dernière navette à 20h30. **Restauration** : Dès 19h, dans l’Espace Salon Lounge, assiettes gourmandes et service cocktail**. _**Attention les concerts commenceront impérativement à 21h, les retardataires ne pourront accéder à leur place qu’à l’entracte.**_ _**Repli à Scène 55 en cas de pluie ( vous serez avertis par sms).**_ _* sous réserve de modification._ _** l’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération._

9ème édition

Chapelle Notre-Dame-de-Vie 501-869 Chemin de la Chapelle, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



2022-08-02T21:00:00 2022-08-02T23:00:00;2022-08-03T21:00:00 2022-08-03T23:00:00;2022-08-04T21:00:00 2022-08-04T23:00:00;2022-08-05T21:00:00 2022-08-05T23:00:00