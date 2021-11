Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Festival de musique LesElyziks 2022 à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Festival de musique LesElyziks 2022 à Saint-Quentin Saint-Quentin, 11 juin 2022, Saint-Quentin. Festival de musique LesElyziks 2022 à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-06-11 10:00:00 – 2022-07-01 00:00:00

Saint-Quentin Aisne Chaque année en juin, le festival de musique LesElyziks prend place au cœur du parc des Champs Elysées de Saint-Quentin. Programme le samedi 11 juin 2022 de 1 : – de 10 h à minuit : Marché artisanal et petite restauration au kiosque

– de 11 h à 18 h : Scènes Ouvertes

– de 13 h à 20 h : Jeux enfants et animations enfants

– 20h : Tremplin LesElysiks 2022

– 21h : 1ère partie – Concerts

– 22 h : Proclamation du vainqueur du Tremplin LesElysiks 2022

leselyziks@gmail.com +33 7 86 37 69 53

Saint-Quentin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin