Festival de musique Les Epopées Au coeur de l'Yonne Villeneuve-sur-Yonne, 6 août 2021

Festival de musique Les Epopées Au coeur de l’Yonne 2021-08-06 – 2021-08-06

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne

12 12 EUR Les Epopées inaugurent à l’été 2021 leur premier festival qui se déroulera parallèlement à une académie de musique ancienne, permettant ainsi un brassage entre musiciens confirmés et jeunes talents de demain.

Cette première édition se déclinera sous le signe du voyage.

Voyage dans le temps, voyage au fil des lieux… En cette période de pandémie où l’espace de chacun se replie sur lui-même, laissons-nous embarquer vers d’autres horizons ! La musique sera notre navire, et le vent nous portera les parfums de ces pays lointains…

– Concert 6 août à 20h30, Eglise St Jean, Joigny

Chanteurs et instrumentistes de la classe d’opéra baroque et de la classe de chant du Département de Musique Ancienne du CRR de Paris. Direction Stéphane Fuget.

Stefano Landi : La Morte d’Orfeo

– Concert 9 août à 20h30, Théâtre, Villeneuve-sur-Yonne

Duo Clariana

Anna Besson (flûte traversière), Claire Besson (guitariste)

Carnet de Voyage : des Andes aux Balkans

– Concert 10 août à 20h30, Chapelle, Passy

Les Kapsber’girls

Alice Duport-Percier (soprano), Axelle Verner (mezzo), Garance Boizot (basse de viole), Albane Imbs (théorbe et direction artistique)

Vous Avez Dit Brunettes ?

– Concert 11 août à 20h30, Eglise, St Julien-du-Sault

Marc Mauillon (voix)

Songline, itinéraire monodique

– Bal 14 août à 19h00, Les Halles, Sens

Compagnie Les Grands Ecarts (Gudrun Skamletz) et Les Epopées (Stéphane Fuget)

Bal Baroque ouvert à tous

– Concert 16 août à 20h30, Château, Cudot

François Lazarévitch (cornemuses et flûtes)

Mille ans de cornemuse

– Concert stagiaires de l’académie 12 et 13 août à 20h30, Eglise, St Julien-du-Sault

Classes de violon, chant et orgue / Entrée libre

– Concert stagiaires de l’académie 14 août de 14h30 à 16h30, Musée Galerie Carnot de Villeneuve-sur-Yonne

Classes de violon, chant et orgue / Entrée libre

– Ateliers de danse de la Compagnie Les Grands Ecarts 10 et 11 août, Parvis de l’église de Saint-Julien-du-Sault

Maître à danser : Gudrun Skamletz / Entrée libre

– Ateliers de danse de la Compagnie Les Grands Ecarts 13 août, Salle des Muses, Joigny

Maître à danser : Gudrun Skamletz / Entrée libre

lesepopees@cmculture.com https://cutt.ly/6mabNeg

