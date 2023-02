Festival de musique Les Elysiks Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Festival de musique Les Elysiks, 11 juin 2023, Saint-Quentin . Festival de musique Les Elysiks Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne

2023-06-11 11:00:00 – 2023-06-11 00:00:00 Saint-Quentin

Aisne Le festival LesÉlyziks : des concerts gratuits pour tous !

L’histoire de l’association LesÉlyziks, c’est avant tout celle d’un homme : Amédée Zapparata, dénicheur de talents.

Sa volonté : offrir à tous les Saint-Quentinois mais pas que… des concerts gratuits un samedi de juin par an. Retrouvez le festival le samedi 11 juin au parc des Champs Elysées à Saint-Quentin. Le festival accueille également :

– un marché artisanal et gourmand,

– une exposition de véhicules vintage,

– des ateliers et structures de jeux pour les enfants,

– divers food-trucks pour se restaurer… leselyziks@gmail.com https://www.leselyziks.fr/ Saint-Quentin

