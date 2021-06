Peyrins Peyrins Drôme, Peyrins Festival de musique – Le Signal Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

Festival de musique – Le Signal Peyrins, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Peyrins. Festival de musique – Le Signal 2021-07-13 – 2021-07-13 Château de Sallmard 276A rue de Sallmard

Peyrins Drôme Peyrins Pour cette première édition, le lieu accueille 10 musicien.ne.es et artistes sonores pour concocter un programme in situ et in vivo de concerts, de promenades musicales et d’installations sonores…. contact@compagnielorangerie.com +33 7 67 96 90 09 http://compagnielorangerie.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrins Étiquettes évènement : Autres Lieu Peyrins Adresse Château de Sallmard 276A rue de Sallmard Ville Peyrins lieuville 45.08741#5.05391