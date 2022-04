Festival de musique Landunvez, 29 juillet 2022, Landunvez.

Festival de musique Kersaint-Landunvez Chapelle de Kersaint Landunvez

2022-07-29 20:30:00 – 2022-08-17 22:00:00 Kersaint-Landunvez Chapelle de Kersaint

Landunvez Finistère Landunvez

Comme chaque année depuis plus de 50 ans, le Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint -CMCK- organise son festival de musique et propose des concerts dans la magnifique chapelle de Kersaint Landunvez, très prisée des musiciens pour son acoustique remarquable. Musique classique (récital de piano, quatuor à cordes), musique vocale (quintette de voix: chants traditionnels “revisités”), musique ancienne (clavecin et viole de gambe) sont au programme de la saison 2022.

+33 6 59 26 51 67 https://www.kersaintcyclemusical.fr/

