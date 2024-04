Festival de musique La Voix des Forges Niederbronn-les-Bains, vendredi 5 juillet 2024.

Le festival lyrique des Vosges du Nord entre à nouveau en scène pour une 6ème édition à la programmation ambitieuse entre héritage et création. La Voix des Forges est un festival poétique, subversif et bucolique où l’opéra décalé s’installe dans les anciennes forges devenues théâtre. Un événement fort de l’été alsacien à travers lequel l’excellence artistique et la démocratisation culturelle enchantent la Vallée. EUR.

Début : 2024-07-05 19:30:00

fin : 2024-07-05

Route d’Obersteinbach

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est lavoixdesforges@gmail.com

