Festival de musique Francophone : le Mégaphone Tour La Foisonnante Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival de musique Francophone : le Mégaphone Tour La Foisonnante, 24 janvier 2023, Paris. Le mardi 24 janvier 2023

de 19h30 à 21h45

. gratuit Prix Libre Festival de musique itinérant près de chez vous ! YSÉ : pop | HYL : Rap-Pop | Lechapus : Électro Le Mégaphone Tour est un festival de musique itinérant qui soutient la découverte artistique et le live dans des lieux de proximité, au plus proche du public. Chaque saison, l’événement vous présente des talents de la nouvelle scène francophone. La Foisonnante 123 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/3308591832716332/ https://www.facebook.com/megaphonetour/events/ https://www.facebook.com/megaphonetour/events/ https://www.facebook.com/events/3308591832716332/

LaFoisonnante LaFoisonnante

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Foisonnante Adresse 123 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Foisonnante Paris Departement Paris

La Foisonnante Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival de musique Francophone : le Mégaphone Tour La Foisonnante 2023-01-24 was last modified: by Festival de musique Francophone : le Mégaphone Tour La Foisonnante La Foisonnante 24 janvier 2023 La Foisonnante Paris Paris

Paris Paris