Festival de Musique en Albret : Triptyque de piano Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: Barbaste

Lot-et-Garonne

Festival de Musique en Albret : Triptyque de piano Barbaste, 6 août 2022, Barbaste. Festival de Musique en Albret : Triptyque de piano Barbaste

2022-08-06 – 2022-08-06

Barbaste Lot-et-Garonne Barbaste Piano solo et 4 mains – Classique & Musiques cubaines…

16h30 – Schubert pour piano solo & 4 mains

Virgile Roche & Gaspard Thomas.

Franz Schubert, 4 Impromptus D.899

Franz Schubert, Sonate en la mineur D.784

Franz Schubert, Variations sur un thème original en la bémol majeur à quatre mains D. 813

18h30 – Schubert / Mozart pour piano solo & 4 mains

Virgile Roche & Gaspard Thomas

Franz Schubert, Impromptus opus142 ou Moments musicaux

Franz Schubert, Sonate en ré majeur D. 850

Franz Schubert, Extrait du divertissement à la hongroise pour quatre mains D. 818

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate

20h30 : Musiques cubaines

Harold Lopez Nussa

Cuba est un pays dont la richesse musicale dépasse les frontières. Comme cela arrive souvent, avec le temps les styles évoluent, laissant de côté certains genres musicaux qui peuvent tomber dans l’oubli. Ce sont ces traditions musicales issues… Piano solo et 4 mains – Classique & Musiques cubaines…

16h30 – Schubert pour piano solo & 4 mains

Virgile Roche & Gaspard Thomas.

Franz Schubert, 4 Impromptus D.899

Franz Schubert, Sonate en la mineur D.784

Franz Schubert, Variations sur un thème original en la bémol majeur à quatre mains D. 813

18h30 – Schubert / Mozart pour piano solo & 4 mains

Virgile Roche & Gaspard Thomas

Franz Schubert, Impromptus opus142 ou Moments musicaux

Franz Schubert, Sonate en ré majeur D. 850

Franz Schubert, Extrait du divertissement à la hongroise pour quatre mains D. 818

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate

20h30 : Musiques cubaines

Harold Lopez Nussa

Cuba est un pays dont la richesse musicale dépasse les frontières. Comme cela arrive souvent, avec le temps les styles évoluent, laissant de côté certains genres musicaux qui peuvent tomber dans l’oubli. Ce sont ces traditions musicales issues… Piano solo et 4 mains – Classique & Musiques cubaines…

16h30 – Schubert pour piano solo & 4 mains

Virgile Roche & Gaspard Thomas.

Franz Schubert, 4 Impromptus D.899

Franz Schubert, Sonate en la mineur D.784

Franz Schubert, Variations sur un thème original en la bémol majeur à quatre mains D. 813

18h30 – Schubert / Mozart pour piano solo & 4 mains

Virgile Roche & Gaspard Thomas

Franz Schubert, Impromptus opus142 ou Moments musicaux

Franz Schubert, Sonate en ré majeur D. 850

Franz Schubert, Extrait du divertissement à la hongroise pour quatre mains D. 818

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate

20h30 : Musiques cubaines

Harold Lopez Nussa

Cuba est un pays dont la richesse musicale dépasse les frontières. Comme cela arrive souvent, avec le temps les styles évoluent, laissant de côté certains genres musicaux qui peuvent tomber dans l’oubli. Ce sont ces traditions musicales issues… Barbaste

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Barbaste, Lot-et-Garonne Autres Lieu Barbaste Adresse Ville Barbaste lieuville Barbaste Departement Lot-et-Garonne

Barbaste Barbaste Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbaste/

Festival de Musique en Albret : Triptyque de piano Barbaste 2022-08-06 was last modified: by Festival de Musique en Albret : Triptyque de piano Barbaste Barbaste 6 août 2022 Barbaste Lot-et-Garonne

Barbaste Lot-et-Garonne