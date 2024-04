Festival de Musique en Albret triptque de piano Salle des fêtes Vianne, mardi 30 juillet 2024.

Triptyque de piano

16h Gaspard Thomas / 18h30 Charles Heisser / 21h Thomas Encho et Vassilena Sérafimova pianiste, compositeur de jazz et de musique classique et marimba 5 5 EUR.

Début : 2024-07-30 16:00:00

Salle des fêtes Espace Jourdain de l’Isle

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine annemariegb47@free.fr

