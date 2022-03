Festival de Musique en Albret : Nicolas Dautricourt & Le Quatuor Capriccio Lamontjoie Lamontjoie Catégories d’évènement: Lamontjoie

Lamontjoie Lot-et-Garonne Lamontjoie Musiques pour cordes

Nicolas Dautricourt, violon

Quatuor Capriccio:

Cécile Agator & Juan-Fermin Ciriaco, violons

Flore-Anne Brosseau, alto

Samuel Etienne, violoncelle Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes nº11 opus 95 en fa mineur, Quartetto « Serioso »

Wolfgang Amadeus Mozart, Quintette à deux altos nº2 K 406 en ut mineur

Piotr Tchaïkovski, Concerto pour violon opus 35 en ré majeur, arrangement pour violon et quatuor à cordes Musiques pour cordes

