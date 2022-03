Festival de Musique en Albret : Mathias Duplessy & Les 3 violons du monde Nérac, 17 juillet 2022, Nérac.

Festival de Musique en Albret : Mathias Duplessy & Les 3 violons du monde Le Temple 35 Bis Allées d’Albret Nérac

2022-07-17 – 2022-07-17 Le Temple 35 Bis Allées d’Albret

Nérac Lot-et-Garonne

Matuias Duplessy: guitare

Guo Gan : erhu

Aliocha : nickelarpa

Epi : morin khuur

C’est en 2010 que Mathias a eu l’idée de réunir trois virtuoses du violon traditionnel. C’est la première fois que sur scène et sur album le sarangi indien, le erhu chinois et le morin khuur mongol jouaient ensemble, unis par la guitare flamenca de Mathias Duplessy.

Après le succès du premier album « Marco Polo », salué par André Manoukian comme « pont tressé en crin de cheval entre la musique classique européenne et l’Asie », Mathias et ses frères de cordes enregistrent « Crazy Horse » aux sonorités plus blues et celtiques grâce, entre autres, à l’arrivée du nickelharpa (vièle suédoise) de Aliocha. Le succès de leur clips (20 millions de vue sur Facebook) propulse le groupe sur les scènes internationales.

1ère partie “Kemanche solo”, c’est un concert seul en scène de Xavier Uters…

dernière mise à jour : 2022-03-26 par